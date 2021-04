Abruzzo: Marsilio riceve all’Aquila ambasciatrice Sud Africa Nausca-Jean Ngcaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha ricevuto oggi a L'Aquila (palazzo Silone) il capo delegazione dell'ambasciata in Italia della Repubblica del Sud Africa, ambasciatrice Nosipho Nausca-Jean Ngcaba. L'incontro si è svolto nella giornata di oggi che coincide con il "Freedom Day", la festività sudafricana che annualmente ricorda la data del 27 aprile 1994, giorno in cui, a seguito delle prime elezioni democratiche, Nelson Mandela venne eletto primo presidente della Repubblica sudafricana, mettendo fine all'apartheid e avviando il processo di riforma democratica del Paese. Marsilio: "La comunità italiana presente in Sudafrica è fortemente rappresentata da molti abruzzesi che contribuiscono alla crescita di quel grande Paese e l'ambasciatrice fortemente è impegnata a stringere e a rafforzare le relazioni tra l'Abruzzo e il Sudafrica a partire dai rapporti con i nostri parchi nazionali, verso i quali il Paese africano mostra grande interesse". L'ambasciatrice, dopo aver sottolineato che l'Abruzzo e la Repubblica del Sudafrica hanno in comune l'amore per la natura e per la tutela dell'ambiente, ha espresso le sue felicitazioni per la recente nomina del Parco Nazionale della Maiella a Geoparco dell'Unesco insieme ad altri sette Parchi, avvenuta il 22 aprile scorso e ha ricordato che il suo Paese conta 19 parchi nazionali, oltre a 5 parchi transnazionali. (segue) (Gru)