Iv: Rosato-Bellanova, con nuovi coordinatori regionali maggiore radicamento sul territorio

- Sono stati "nominati i coordinatori regionali di Italia viva". Lo annunciano i presidenti nazionali del partito Ettore Rosato e Teresa Bellanova che hanno provveduto alla loro nomina nell'ambito delle iniziative di consolidamento della struttura del partito, come era stato anticipato nell'ultima Assemblea nazionale anche nell'intervento di Matteo Renzi. Sono: in Piemonte, Silvia Fregolent e Mauro Maria Marino; in Liguria, Raffaella Paita e Claudio Gustavino; in Lombardia, Maria Chiara Gadda e Mauro Del Barba; in Emilia-Romagna, Giorgia Bellucci e Stefano Mazzetti; in Veneto, Martina Cancian e Davide Bendinelli; in Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca e Giovanni Fania; nelle Marche, Lucia Annibali e Fabio Urbinati; in Toscana, Alice Rossetti e Nicola Danti; in Umbria, Nadia Ginetti e Leonardo Grimani; in Abruzzo, Maria Ciampaglione e Camillo D'Alessandro; in Molise, Giuseppina Occhionero e Donato D'Ambrosio; nel Lazio, Marietta Tidei e Luciano Nobili; in Campania, Angelica Saggese e Ciro Buonajuto; in Basilicata, Rossana Musacchio Adorisio e Nicola Scocuzza; in Puglia, Ada Fiore e Lorenzo Frattarolo; in Calabria, Davide Lauria e Maria Vittoria Barbieri; in Sicilia, Davide Faraone; in Sardegna, Paola Parigi e Gianfranco Soletta. (segue) (Rin)