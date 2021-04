Disabilità: Pio Monte della Misericordia e Corpo internazionale di soccorso insieme per sportello "Dopo di noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Dopo di noi" lo Sportello di Piazza Riario Sforza, nel cuore del centro antico di Napoli, che nasce dall'accordo tra il Pio Monte della Misericordia e il Corpo internazionale di soccorso Costantiniano Odv dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che si inserisce nel più ampio progetto "Dopo di noi...il Cis" del Corpo internazionale di soccorso. Presso lo Sportello saranno accolte le persone portatrici di disabilità per parlare della possibilità di assicurare loro un progetto di vita inclusivo e volto ad incentivare una vita autonoma dopo la scomparsa dei propri genitori, anche mediante il ricorso ai molteplici strumenti giuridici messi a disposizione dalla Legge 22 giugno 2016, n° 112, "Dopo di noi". Gli incontri avranno luogo ogni martedì, a partire dal 4 maggio 2021, dalle ore 10 alle ore 13 a Piazza Riario Sforza 159, presso gli uffici distaccati del Pio Monte della Misericordia, e saranno condotti da diversi esperti che offrono la propria collaborazione professionale a fini sociali e umanitari. Coordinatrice dello Sportello è l'avvocato Valeria Pessetti. Ne sono, invece, referenti la dottoressa Rossella Continisio, la dottoressa Assunta Licciardiello, la dottoressa Nunzia Gilardi, l'avvocato Michele Lauletta, la dottoressa Maria Rosaria Duraccio – coordinatrice del Comitato scientifico dello Sportello – e l'avvocato Giuseppe Brandi – coordinatore del Comitato scientifico dello Sportello e Responsabile Scientifico del Progetto "Dopo di noi...il Cis". "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo progetto in felice sinergia con il Corpo internazionale di soccorso Costantiniano, che colma un vuoto davvero importante nel nostro quartiere e che si inserisce perfettamente nella missione del Pio Monte della Misericordia, da sempre vicino ai più fragili. – afferma il Barone Alessandro Pasca di Magliano, soprintendente del Pio Monte della Misericordia – Questo nuovo accordo conferma il nostro impegno nell'opera di assistenza e beneficenza, sia con interventi diretti, sia sostenendo le attività di Associazioni che operano nel sociale e che si sono distinte sul territorio per serietà ed impegno". (segue) (Ren)