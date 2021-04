Campania: M5s, Iv e Lega, no a delocalizzazione fonderie Pisano a Buccino (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di delocalizzare le Fonderie Pisano dall'area di Fratte, a Salerno, al comune di Buccino, non può non essere assunta senza che prima non vi sia stata una fase di ascolto delle tante realtà che rappresentano il territorio. Non è possibile speculare su eventuali ipotesi di delocalizzazione delle fonderie Pisano di Salerno senza tener conto delle determinazioni non mie ma della giunta regionale sulla naturale destinazione dell'area industriale". Così in una nota il presidente della Commissione Aree Interne Michele Cammarano (M5s). Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha detto: "L'area di Buccino destinata a ospitare il nuovo stabilimento delle Fonderie Pisano è compresa nel sito d'interesse comunitario fiumi Tanagro e Sele ed è soggetta a vincolo paesaggistico per la fascia dei 150 metri dalle sponde del fiume Bianco. La Regione ha il dovere di informare i cittadini sulle ragioni alla base di questa scelta, che riteniamo deleteria per la salute e per l'economia rurale dell'intera area e contro la quale non smetteremo mai di batterci". (segue) (Ren)