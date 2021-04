Napoli: domani sindacati in piazza per celebrare giornata mondiale sicurezza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ogni anno, da quando fu istituita nel 2003, anche quest'anno, domani si celebra la giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di sensibilizzare cittadini e istituzioni alle questioni della salute e sicurezza sul lavoro". Così in una nota le federazioni sindacali, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil della Campania: "La Metropolitana di Napoli, stazione di Piazza Municipio, qualche anno fa fu teatro di un evento drammatico in cui perse la vita il lavoratore edile Salvatore Renna. Una caduta dall'alto come avviene nella maggior parte degli infortuni mortali. Ritornare lì, in quel luogo di forte valore simbolico, ma idealmente in tutti i luoghi in cui è deceduto un lavoratore, rappresenta la testimonianza che nel tempo l'impegno sindacale, sul versante della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, non è mai venuta meno". E ancora: "Nell'occasione, all'interno della stazione metropolitana Piazza Municipio, nelle prossimità della targa posta a memoria di tale triste evento, una delegazione delle segreterie sindacali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Campania, dalle 10,30 alle 11,30 di domani, deporrà una corona di fiori in ricordo del compianto Renna e di tutti i lavoratori morti sul lavoro, ma nel contempo si rivendica ancora una volta l'impegno a tenere alta l'attenzione, richiamando le istituzioni tutte, dal governo centrale a quello regionale, ai sindaci di tutte le città di ogni ordine e grado, a tutti gli istituti preposti alla vigilanza e alla sorveglianza in tema di salute e sicurezza, a tutti i tecnici preposti e nominati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo possono e sono coinvolti in tali processi". (segue) (Ren)