Napoli: Nonno (Fd'I), campagna elettorale de Magistris in Calabria la pagano i cittadini

- "L'utilizzo da parte della città metropolitana di Napoli delle graduatorie del comune di Montalto Uffugo in Provincia di Cosenza, 20.000 abitanti, per assumere un dipendente a tempo indeterminato all'interno della assemblea partenopea rappresenta l'ennesimo vergognoso atto perpetrato da de Magistris che ha deciso di far pagare la propria campagna elettorale in Calabria ai napoletani". È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. "Sarà anche legale come iter - prosegue - ma è sicuramente politicamente amorale. Ognuno in politica ha i suoi valori di riferimento e la sua moralità ed il Sindaco di Napoli, utilizzando la cosa pubblica per questioni personali, dimostra scarso senso istituzionale".(Ren)