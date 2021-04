Sardegna: solo 7 terapisti occupazionali, associazione, "hanno ruolo importante per sostenere malati cronici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono appena sette i terapisti occupazionali in servizio in tutta la Sardegna e nessuno in provincia di Cagliari. Si tratta di operatori sanitari che, in possesso del diploma universitario abilitante, operano nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. Lo evidenziano i dati diffusi dall'Aito Sardegna, l'organizzazione di riferimento di questi professionisti. "Nell'Isola il 44,1 per cento della popolazione è affetta da almeno una malattia cronica e il 26,3 per cento da almeno due (Istat 20161) - spiega Gabriella Casu, referente Aito per l'Isola -. Da quanto emerge dal Rapporto Osservasalute del 2018 le persone che vivono in famiglia e che dichiarano di stare male o molto male in Sardegna sono: 24,8 quelle con limitazioni nelle attività di vita quotidiana e 1,5 senza limitazioni nelle attività di vita quotidiana (valori standardizzati per 100). Anche qui il valore è molto differente dalla media nazionale che si aggira intorno al 18,7 per le persone con limitazioni e a 0,6 per quelle senza. In Sardegna vi sono 0,04 terapisti occupazionali ogni 100.000 abitanti: un incremento di questa professione consentirebbe al servizio sanitario sardo di allinearsi con quelli nazionali, risparmiando sulla salute, sui successivi ricoveri, sull'assistenza domiciliare e offrendo un servizio alla pari delle altre Regioni". (segue) (Rsc)