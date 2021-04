Napoli: de Magistris, su assunzioni città metropolitana attacco politico e insinuazioni false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo dalla stampa di un vile attacco politico nei miei confronti da parte di chi è stato già sconfitto politicamente a Napoli ed ha tanta paura della rivoluzione calabrese e di una ulteriore sconfitta a Napoli. Spiace che anche chi avrebbe dovuto verificare i fatti abbia propalato allusioni di chiaro contenuto diffamatorio. Viene insinuato che in Città Metropolitana si siano assunti dei Calabresi per sostenere la mia campagna elettorale. Indegno e falso". Lo dichiara in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, attualmente candidato alla presidenza della Regione Calabria. "Tale insinuazione - spiega - viene fatta col metodo caro ai vigliacchi, di coloro che cercano di insinuare senza dire con chiarezza per paura di esporsi ad una denuncia per diffamazione. 'Non c'è alcuna irregolarità amministrativa ma colpisce molto'. Possono essere sicure queste persone e chi ha diffuso tali infamanti notizie senza verificarne le fonti, che salvaguarderò l'onorabilità mia e dell'amministrazione che rappresento, che ha gestito in modo corretto tutta la procedura che non ha tra l'altro alcun mio indirizzo politico, e che saranno chiamati a risarcire il danno prodotto. Potrà confortarli sapere che i soldi che riceverò saranno devoluti tutti a favore delle persone fragili che oggi lottano per la sopravvivenza. Veniamo ai fatti: la Città metropolitana di Napoli ha approvato nel 2020, quando nessuna campagna elettorale in Calabria era nemmeno astrattamente ipotizzabile, un piano di fabbisogno del personale che prevedeva l'assunzione di 60 persone. Per velocizzare tale iter si scelse di attingere inizialmente dalle graduatorie della Regione Campania che nel frattempo aveva indetto un grande concorso (pur di rafforzare rapidamente gli uffici che dirigo)". (segue) (Ren)