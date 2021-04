Abruzzo: Marsilio su nomina Africano a presidente Autorità di sistema portuale Adriatico centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso l'intesa alla nomina di Matteo Africano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, proposta dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, sulla quale anche la regione Marche ha fornito il suo assenso. Con l'intesa della regione Abruzzo si completa il quadro istituzionale che consente ora al ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili (Mims) di procedere alla nomina, che giunge dopo diversi mesi di prorogatio, restituendo all'Autorità portuale la piena operatività. "Colgo l'occasione - commenta il presidente Marsilio - per ringraziare Rodolfo Giampieri per l'attività svolta in questi anni. Ad Africano va il mio augurio di buon lavoro nel segno di una costante quanto proficua collaborazione". (Gru)