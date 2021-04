Recovery: Nappi (Lega), no gara su fondi, servono riforme e capacità di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dibattito su quanti miliardi del Recovery Fund debbano andare alle varie categorie e alle Regioni rischia di trasformarsi in una gara a chi posiziona la propria bandierina. Condivido le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi quando afferma che, oltre ai soldi, servono progetti e soprattutto una visione per il rilancio complessivo del Paese. Scuola, infrastrutture, giustizia e, sopra ogni cosa, lavoro: senza visione strategica e riforme radicali tutti i fondi del mondo non basteranno per andare avanti, ancora di più in Campania". Lo dice Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli. "L'amministrazione De Luca - prosegue Nappi - ha già ampiamente dimostrato la totale incapacità nella gestione dei fondi europei, tenuti come polvere sotto al tappeto senza una vera programmazione di sistema. Anziché lanciare accuse fumose e generiche, continuando a litigare con tutti, pensi a come investire in modo efficiente le risorse che arriveranno. Se non ha idee e progetti da mettere in campo abbia l'umiltà di ammetterlo e chieda il nostro contributo. Saremo lieti di aiutare la nostra terra che soffre per l'insipienza della cattiva politica". (Ren)