Recovery: Carfagna, avanti coi Lep, mai più italiani di serie B al Sud

- La scelta di inserire il riferimento ai Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel Pnrr, evidenziata oggi dal premier Mario Draghi nella sua replica alla Camera, "è importante per venti milioni di cittadini meridionali che pagano ogni giorno, in termini di mancati servizi, il 'peccato originale' di essere nati al Sud, quasi che fossero italiani di serie B. Il mio impegno personale, già avviato, è arrivare alla rapida definizione del Lep sugli asili nido e sull’assistenza sociale, che possono rappresentare un determinante incentivo per l’occupazione delle donne meridionali. Il gap tra le infrastrutture sociali del Nord e del Sud costituisce un divario di cittadinanza insopportabile nonché la violazione di un preciso obbligo inserito in Costituzione un ventennio fa: è tempo di affrontarlo con decisione". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Com)