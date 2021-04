Vaccino: Abruzzo, Paolucci, gestione caotica di campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancanza di governance sulla sanità si ripercuote anche sui vaccini: ad oggi la campagna procede dimostrando tutte le criticità dell'assenza di programmazione, prima fra tutte il ritardo nella vaccinazione dei fragili che ci vede agli ultimi posti rispetto alle altre regioni, nonché dello smaltimento delle somministrazioni per gli ultra ottantenni. Dove brilliamo, lo dice anche la fondazione Gimbe con dati di qualche giorno fa, è la vaccinazione di categorie altre a quelle prioritarie: in Abruzzo, su un totale di 389.456 dosi somministrate, sono 7.171, pari al 1,84 per cento del totale, dai dati forniti dal Report vaccini anti Covid-19 della presidenza del Consiglio dei ministri. Non solo, si procede a marce differenziate da capoluogo a capoluogo, fra disagi crescenti per la piattaforma di chiamata e la mancanza di omogeneità su iniziative che andrebbero spalmate su tutto il territorio regionale, come fanno altre Regioni con i vaccino-day di Astrazeneca", dubbi, domande e richiesta di azione contiene l'interpellanza presentata dal capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci sulla campagna vaccinale, per inquadrare la situazione e chiedere alla Regione di recuperare gap e metodo. "Dall'ultimo report settimanale sulle vaccinazioni, in Abruzzo attendono ancora la prima dose: 37.512 ultraottantenni, su una platea di 117.724 soggetti; 88.458 persone con età compresa tra i 70 ed i 79 su 134.480 soggetti". (segue) (Gru)