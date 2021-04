Abruzzo: Marsilio riceve all’Aquila ambasciatrice Sud Africa Nausca-Jean Ngcaba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Abruzzo per noi ha un valore speciale in quanto la più grande presenza italiana in Sudafrica è rappresentata da cittadini provenienti da questa Regione". L'ambasciatrice ha fatto dono al presidente Marsilio di un libro che racconta delle vicissitudini di Mandela e dei grandi mutamenti democratici cha hanno fatto seguito alla sua nomina a presidente della Repubblica. Parlando della figura di Nelson Mandela e delle riforme che ha portato a compimento nel suo Paese, Marsilio ha detto che "dopo aver trascorso in carcere gran parte della sua esistenza, Mandela non ha coltivato alcun sentimento di vendetta, garantendo una transizione pacifica nel suo Paese: questa credo che sia stata la cosa più grande e più nobile che abbia fatto nella sua vita". La presenza di italiani nella Repubblica sudafricana ammonta a quasi 70 mila unità, che rappresentano la più grande comunità italiana nel continente africano. (Gru)