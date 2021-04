Vaccino: Sardegna, 8.121 dosi inoculate nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 8.121 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore in Sardegna. Nell'Isola si sono raggiunte le 469.850 vaccini inoculati dall'inizio della campagna vaccinale. 188.062 sono i sardi che hanno ricevuto la prima dose (il 53 per cento) e 138.394 (l'8,49 per cento) coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi. Le dosi inoculate ieri erano state circa la metà, a causa della chiusura del centro vaccinale di Sassari per mancanza di dosi ma si rimane al di sotto della media di 12.150 vaccinazioni stabilite dal commissario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo. Alla Sardegna sono state consegnate 536.750 dosi delle quali è stato utilizzato l'87,5 per cento. (Rsc)