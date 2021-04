Covid: Laboccetta (Polo Sud), Mandelli adotti provvedimenti nei confronti dei due presidenti dei farmacisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sorprende il silenzio del vicepresidente della Camera dei deputati, Andrea Mandelli, confermato presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, dopo la caduta di stile, con affermazioni inopportune, infelici, di bassissimo livello: 'santo Covid ci sta dando un’opportunità incredibile', da parte di due suoi sodali, Ettore Novellino, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Avellino, e Maurizio Manna, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Benevento, appena eletto componente del Consiglio direttivo della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti nella lista guidata da Mandelli". Lo dichiara in una nota l’ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Frasi che offendono la memoria di 120mila vittime del Covid - prosegue il presidente di Polo Sud - e che non rendono onore alla categoria dei farmacisti, chiamati a svolgere una funzione sociale. Sarebbe opportuno che Mandelli adotti provvedimenti nei confronti dei due dirigenti della sua federazione. Oppure Mandelli con la sua aria garbata e perbenista non ha nulla da dire? Condivide il pensiero di Manna e Novellino? Una carica istituzionale su questi temi non può tacere”. (Ren)