Covid: Abruzzo, ad ospedale di Avezzano inaugurato oggi nuovo pretriage

- Una zona filtro anti-Covid, con percorsi separati e realizzata con materiale innovativo contro il rischio contagio, è stata inaugurata questa mattina all'ospedale di Avezzano. Per la Asl erano presenti il manager, Roberto Testa, il direttore sanitario aziendale Alfonso Mascitelli, la responsabile del pronto soccorso, Luigina Cornacchia e il dirigente dell'ufficio tecnico del presidio, Federico D'Aulerio; per il comune di Avezzano c'erano gli assessori Teresa Colizza e Patrizia Gallese e il delegato alla sanità Domenico De Angelis. Presenti i consiglieri regionali Mario Quaglieri e Simone Angelosante. La nuova struttura del pre-triage, collocata tra l'ingresso principale dell'ospedale e il pronto soccorso, occupa una superficie di circa 200 mq ed è organizzata in modo tale da assicurare un accesso controllato tramite percorsi separati. Il paziente che arriva in ospedale viene sottoposto a tampone, attende il risultato in una delle due apposite stanze e se risulta positivo segue, a seconda delle necessità stabilite dai medici, due percorsi: accede in radiologia, per essere sottoposto a Tac, oppure con un ascensore viene trasferito nel reparto di malattie infettive, al primo piano. Se invece il paziente è negativo tramite un tunnel raggiunge il pronto soccorso per essere assistito con la normale procedura articolata in codici. La struttura del pre-triage comprende, oltre a due stanze per l'attesa del tampone, un'altra in cui si effettuano i test, lo spazio-accettazione e i servizi igienici. Il locale-filtro è stato realizzato con materiale innovativo e si avvale di tecnologia X-Lam con strutture portanti in legno. Si tratta di una tecnologia 'a secco' che arriva in cantiere già pronta per il montaggio nelle dimensioni e nelle forme. La struttura è dotata di un impianto termomeccanico che serve ad evitare la contaminazione attraverso la 'diluizione' del virus, assicurata da un numero elevato di ricambi d'aria e dal controllo dell'ambiente esterno con filtrazione assoluta nelle espulsioni. In particolare un sistema di flusso di correnti differenti, esistente all'interno dei vari ambienti, impedisce che il virus possa penetrare all'interno. (Gru)