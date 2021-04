Abruzzo: più cancellati, meno iscritti tra gli artigiani, peggior Regione d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma vediamo i numeri. Nel primo trimestre 2021 le iscrizioni di imprese artigiane sono state 449, con 716 cessazioni, con un decremento di 267 unità. Cifre che però, viste in controluce, in combinazione cioè con le percentuali, dicono anche altre cose: perché se è vero che l'incremento delle cessazioni nella nostra regione si attestano al 24 per cento (contro una media nazionale del 18 per cento), le iscrizioni flettono di un pesante 15 per cento contro invece un incremento medio nazionale del 6 per cento. Ed è dunque da questa combinazione negativa che nasce l'ultimo posto abruzzese tra le regioni d'Italia. Normale così che tra le province - per forza di cose - i numeri siano negativi in tutte e quattro, con Chieti e L'Aquila rispettivamente a -83 e -72 unità, Pescara e Teramo attestate su dati un po' meno negativi: -49 e 63 unità. Cifre, queste, che pongono i territori del Chietino e dell'Aquilano a quart'ultimo e quint'ultimo posto tra le province italiane. Tra i settori, infine, molto male le costruzioni (con -96, e picchi particolarmente significativi all'Aquila e Chieti), i servizi alla persona (con -65) e il manifatturiero (con un -49, concentrato tra alimentari, abbigliamento e articoli in pelle). (Gru)