Vaccino: Abruzzo, Paolucci, gestione caotica di campagna (2)

- "Considerato che la campagna per i primi è iniziata a febbraio e che ad oggi risultano vaccinate categorie successive a quelle definite dal Governo in base alla mortalità, qualcosa non torna - accusa l'ex assessore alla Sanità -. La Regione innanzitutto faccia chiarezza su questa controversa fascia non ben definita di popolazione, perché genera molti dubbi per la sua numerosità, che ci vede fra le prime regioni in Italia a vantare un primato che nobile non ci sembra: e perché vaccinare 'altri', lasciando indietro i deboli, come accade per migliaia di persone ancora in attesa, è cosa diversa da assicurare il diritto alla salute a cui la Regione è tenuta, specie quando questo diritto è condizionato da patologie e condizioni che possono essere un fattore di rischio in più in caso di contagio. Serve anche omogeneità di metodo, dunque si stili un protocollo unico per tutte le Asl, perché non ci siano tempi diversi e nemmeno iniziative diverse, che possano risultare discriminanti per tutto il resto della popolazione, come accade con gli open-day vaccinali e per la gestione delle liste di riserva per i cosiddetti 'panchinari del vaccino', nel rispetto della gerarchia delle categorie individuate dal programma regionale, come avviene nel Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e anche Toscana, dove in caso di surplus di vaccini si approda alle categorie spettanti e non si va a random com'è capitato in Abruzzo con le oltre 7.000 dosi che rientrano fra le categorie "altre" della campagna, evitando sprechi, favoritismi e mancanza di trasparenza. Spieghi l'esecutivo i motivi legati ai ritardi registrati in Abruzzo nel completamento del primo ciclo di vaccinazione (una dose), per gli ultraottantenni, le persone fragili ed i soggetti con età 70-79 anni; illustri cosa si sta facendo per recuperare questo gap; adotti una modalità unica e valida per tutte le Asl nella gestione delle liste, rispondendo, così, al diritto degli abruzzesi sia di avere il vaccino". (Gru)