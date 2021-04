Autismo: Ciarambino e Ciampi (M5s), Regione Campania ritiri delibera che depotenzia assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione sospenda la delibera che depotenzia il percorso terapeutico dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico con un taglio alle ore di cura ed estromettendo figure professionali fondamentali come quelle dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista". Così la capogruppo regionale campana del Movimento 5 Selle Valeria Ciarambino e il consigliere regionale M5s Vincenzo Ciampi, a margine della seduta della Commissione Sanità, i cui lavori sono stati aggiornati ai prossimi giorni. "Non è pensabile che si decida di fare cassa a spese di bambini e adolescenti tra i più vulnerabili - proseguono - che vanno assistiti fin dalla diagnosi con progetti di sostegno integrati e multidisciplinari. Senza contare che in alcun modo si garantisce la continuità terapeutica nel passaggio all'età adulta. Né si può fare a meno di professionalità che si sono dimostrate indispensabili affinché il progetto riabilitativo si integri con la dimensione sociale e l'inclusione scolastica, nell'ambito di un "Percorso diagnostico terapeutico assistenziale" previsto dai Lea e sostenuto dalla Convenzione Onu. Eppure, tra i primi effetti della delibera, appena ieri l'Asl Napoli 1 ha sospeso ben 22 educatori in quanto non iscritti ad alcun albo di professionisti sanitari, sebbene siano stati selezionati e assunti proprio per integrare il programma terapeutico con competenze non sanitarie. Alla luce delle non poche perplessità manifestate in questi giorni da associazioni di categoria e comitati di genitori di pazienti autistici, la Regione ha il dovere di recepirne le istanze e di sospendere il provvedimento, valutandone le opportune modifiche. Al riguardo abbiamo già depositato una proposta di modifica in Commissione Sanità". (segue) (Ren)