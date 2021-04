Abruzzo: Marsilio, consegnato dossier a viceministro Morelli per potenziare infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo consegnato al viceministro - ha dichiarato Marsilio - un dossier con le più importanti schede di interesse per l'Abruzzo, in un momento importante in cui si sta programmando il futuro dell'Italia e dell'Europa. Dobbiamo far entrare l'Abruzzo a pieno titolo in questa partita. Il viceministro ha ascoltato con molta attenzione le questioni che gli sono state sottoposte garantendo il personale impegno per rimettere la nostra regione al centro delle politiche dei trasporti e delle connessioni a cominciare dalla revisione delle reti europee dei trasporti, per poi affrontare la questione dei porti e il lavoro che sull'autostrada sta facendo il commissario Maurizio Gentile; in ultimo - ha proseguito il presidente della regione Abruzzo - la questione della ferrovia Roma Pescara su cui sono stati presi impegni precisi. Abbiamo anche affrontato il tema dell'avvio di una seria progettazione per risolvere il tema del collegamento ferroviario con il capoluogo aquilano, che oggi è privo di collegamenti diretti. Siamo certi - ha concluso Marsilio - che il viceministro onorerà questi impegni assunti con la nostra regione nel Governo e nel Parlamento". (Gru)