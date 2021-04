© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per domani, in Piemonte, la consegna di 155.000 dosi di vaccino anti-Covid Pfizer e di altre 10 mila dosi extra di AstraZeneca, necessarie per poter effettuare lo stress test da 40.000 somministrazioni giovedì 29 aprile. Lo rende noto la Regione Piemonte. (Rpi)