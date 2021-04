© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dal 4 maggio partirà la preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it per i vaccini anti-Covid per le persone nella fascia di età 55-59 anni. Dal 17 maggio partirà la preadesione per quella 50-54 anni. A renderlo noto è la Regione Piemonte.