Recovery: Coldiretti, con 600 milioni spinge italiani a vivere in borghi

Lo stanziamento di 600 milioni di euro per interventi di restauro e di riqualificazione dell'edilizia rurale e storica è una svolta per sostenere la tendenza degli italiani a tornare a vivere nei borghi dove godere di spazi di libertà più ampi con una maggiore sensazione di sicurezza e benessere nel tempo della pandemia. E' quanto afferma in una nota la Coldiretti nel commentare la misura per la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale contenuta nell'ambito "Turismo e cultura" della missione uno del Recovery plan. Con il rilancio di piccoli borghi abbandonati - sostiene la Coldiretti - si inizia a programmare l'Italia del post Covid oltre a salvare l'immenso patrimonio edilizio rurale italiano composto da 2 milioni di edifici rurali fra malghe, cascine, fattorie, masserie e stalle a rischio degrado. Una occasione anche per alleggerire la pressione demografica sui grandi centri urbani senza un ulteriore consumo di suolo e il rischio di cementificazione in un territorio già fragile.