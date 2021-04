Disabilità: Pio Monte della Misericordia e Corpo internazionale di soccorso insieme per sportello "Dopo di noi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo nuovo Sportello aggiunge un tassello importante al nostro impegno – dichiara il Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, presidente del Corpo internazionale di soccorso Costantiniano Odv – Chi vive accanto ad un familiare in difficoltà ha la grande responsabilità di assicurare un futuro sereno. Proprio in questi ultimi giorni il Cis ha attivato a Pozzuoli, d'intesa con il Comune, uno sportello dedicato al 'Dopo di noi', che sta già registrando una buona affluenza. E siamo ben felici di poter proseguire questa avventura anche insieme al Pio Monte della Misericordia, per accompagnare in un percorso di vita autonoma le persone con disabilità, per offrire loro e alle proprie famiglie la giusta tranquillità per il futuro." "Lo Sportello 'Dopo di noi', spiega una nota, pone al centro del suo servizio la 'persona debole', offre gratuitamente accoglienza, ascolto, consulenza e linee guida per la pianificazione di progetti attuali e di vita futura, nell'orizzonte del 'Dopo di noi', ovvero del dopo la dipartita dei congiunti dei portatori di disabilità. Le tematiche riguardano il piano allocativo e le modalità: legale, fiscale, delle garanzie dei diritti istituzionali e privati, della tutela delle attribuzioni di beni, delle garanzie sociali e assicurative, delle erogazioni finanziarie e dei loro vincoli di destinazione, delle cure mediche e loro modalità e luoghi, del sostegno psicologico. Gli stretti congiunti dei meno fortunati non restano, così, da soli con pesanti interrogativi esistenziali inevasi perché trovano in questi servizi le indicazioni per organizzare un orizzonte consapevole e programmato al proprio caro". (Ren)