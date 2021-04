Autismo: Ciarambino e Ciampi (M5s), Regione Campania ritiri delibera che depotenzia assistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I bambini autistici - aggiungono Ciarambino e Ciampi - vanno assistiti in maniera efficace fin dai primi anni di vita, per garantire loro di recuperare margini di autonomia. La speranza di garantire loro un'autonomia passa per percorsi terapeutici sui quali non possiamo permettere che sia praticato alcun taglio, anche perché quello che oggi appare un risparmio, alla lunga, quando saranno adulti non ben assistiti, diventerà un costo maggiore per la Regione. Auspichiamo che alla prossima seduta, convocata per dar seguito agli impegni con le associazioni dei genitori, sia presente anche la giunta con gli assessori e i dirigenti regionali alla Sanità e alle Politiche sociali, oggi per l'ennesima volta assente ai lavori, sebbene al centro della discussione ci fosse il destino di cittadini fragili e delle loro famiglie". (Ren)