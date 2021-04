Napoli: domani sindacati in piazza per celebrare giornata mondiale sicurezza lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati hanno aggiunto: "Ciò affinché il tema della sicurezza possa essere assunto e vissuto come elemento di crescita culturale ed essere annoverato tra gli aspetti qualitativi del lavoro piuttosto che tra i costi e i sacrifici di vite umane. Qualificazione del sistema aziendale attraverso l'introduzione della patente a punti, inasprimento delle pene con introduzione dell'omicidio del lavoro in caso di infortunio mortale, introduzione di meccanismi di controllo, leggasi Durc per congruità, affinché il cantiere, il luogo di lavoro sia sinonimo di regolarità, trasparenza, correttezza, congruità e soprattutto sicurezza, sono le più immediate e semplici richieste che le tre organizzazioni sindacali da tempo stanno portando avanti". Infine Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil della Campania hanno concluso: "La pandemia, da marzo 2020 ad oggi, non ha interrotto la lunga scia di sangue sui cantieri edili ed è forte preoccupazione del sindacato rispetto al forte flusso di investimenti che arriveranno nei mesi prossimi. Se non ci sarà un'azione preventiva e di controllo, all'aumentare del lavoro potrebbe corrispondere un ulteriore aumento di infortuni anche gravi. È tempo di costruire il futuro garantendo il presente e la vita di ogni lavoratore. Basta morti sul lavoro". (Ren)