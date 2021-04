Abruzzo: Marsilio, consegnato dossier a viceministro Morelli per potenziare infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo infrastrutturale dell'Abruzzo è stato al centro del colloquio tra il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, in visita istituzionale a L'Aquila. Marsilio ha consegnato al viceministro Morelli un dossier che racchiude le progettualità più importanti al centro del confronto tra Regione e governo che passando dalle reti viarie e ferroviarie contempla anche porti e aeroporto. Inoltre, ha chiesto al viceministro di garantire l'impegno del governo italiano nel confronti della commissione Europea in sede di negoziato sulla revisione dei Corridoi europei della mobilità (le reti Ten-T), per sostenere la richiesta formulata dalla regione Abruzzo, tesa a ottenere il riconoscimento del porto di Ortona nella rete "Core", del Corridoio mediterraneo tirrenico-adriatico e del prolungamento dei corridoi lungo l'asse adriatico. (segue) (Gru)