Recovery: Nesci, occasione per Sud, potenziare Zes

- "Grazie al lavoro di ricognizione, difesa e implementazione degli interventi, voluto in primis dal Movimento cinque stelle, è stato possibile fare in modo che nel Recovery plan la quota Sud arrivasse al 40 per cento, ben oltre, quindi, la clausola del 34 per cento della popolazione residente che avrebbe risposto esclusivamente a una logica di mantenimento dello status quo". Lo rivendica in una nota Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, parlamentare M5s. "Se questo è un importante passo in avanti, adesso è fondamentale investire al meglio tali risorse. Dalla digitalizzazione alla transizione ecologica, dall'istruzione all'inclusione sociale fino alle infrastrutture per la mobilità sostenibile: il Sud non può perdere questa occasione di rilancio. Secondo le stime del Mef - aggiunge la sottosegretaria - il Pnrr avrà un impatto economico tale da far crescere il Pil del 16 per cento in 5 anni a livello nazionale e di 24 punti percentuali circa per il Mezzogiorno. In virtù di questo effetto, il Pil del Mezzogiorno, oggi pari al 22 per cento del Pil nazionale, raggiungerebbe la quota del 23,4 per cento del Pil italiano nel 2026. Inoltre - prosegue - una novità qualificante, introdotta nella nuova versione del Pnrr, riguarda gli investimenti a favore delle Zone economiche speciali per 630 milioni di euro, per le infrastrutture delle aree portuali, retroportuali e connesse. La misura sarà accompagnata da un disegno di riforma organica della disciplina delle Zes che da un lato rafforza la figura commissariale, mettendola al centro della governance, dall'altro introduce misure avanzate di semplificazione procedimentale capaci di attribuire concretezza alla norma". Infine, "è necessario rafforzare il ruolo dell'Agenzia per la coesione nella sua missione originaria e cioè quella di assistenza ai territori, per assicurare il buon fine degli investimenti e delle iniziative di sviluppo" conclude la sottosegretaria. (Com)