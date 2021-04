1 maggio: Cnal, "L'Italia rinasce con il lavoro e la partecipazione" la videoconferenza in diretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia rinasce con il lavoro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese". A questo tema saranno dedicate le iniziative per il 1 maggio della Confederazione nazionale lavoratori, guidata dal segretario generale Salvatore Ronghi. Alle ore 10.30, in diretta sulle pagine Facebook di Cnal e di "nuove socialità", ci sarà la videoconferenza che vedrà la partecipazione di dirigenti sindacali in collegamento dai luoghi di lavoro delle principali città italiane. A Napoli, davanti alla Prefettura di Napoli, in Piazza del Plebiscito, ci sarà la conferenza stampa del segretario generale Salvatore Ronghi e del segretario dell'Area metropolitana di Napoli Giovanni Arnone con il flash mob dei lavoratori di diverse categorie; da Roma, dal centro sportivo "Le Cupole", e da Monza, presso la società sportiva "Life", si collegheranno i dirigenti sindacali del settore dello sport e del benessere; da Reggio Calabria, presso la Casa di Cura di Scilla, interverranno i dirigenti sindacali della sanità; da Taurasi e Palermo, interverranno i dirigenti sindacali del settore agricolo ed enogastronomico. A seguire il confronto sociale e politico con rappresentanti del mondo dell'impresa e delle professioni, del mondo istituzionale e della politica. Tra essi, il deputato Walter Rizzetto (Fd'I) e la Vice Responsabile Nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Gabriella Peluso, i senatori Maurizio Gasparri e Roberta Toffanin di Forza Italia, il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, l'Assessore regionale al Lavoro, Attività produttive e Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, la Presidente del FMPI Antonella Terranova, il giuslavorista Giuseppe Fontanarosa, la Presidente dell'Opn, Rosa Pestilli. (Ren)