Vaccino: Gava, c'è cambio di passo, nuove risorse a Regioni da scostamento

- I vaccini sono "la principale arma che abbiamo per combattere non solo il virus, ma anche la crisi economica che ne consegue. Per questo bisogna fare presto, vaccinare più persone possibile nel minor tempo possibile partendo, ovviamente, dai più fragili e anziani. Avevamo chiesto un cambio di passo e di archiviare la stagione delle 'primule': con e grazie al Commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo e il nuovo capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, finalmente abbiamo un Piano vaccinale serio. Ora bisogna recuperare il tempo perso e vincere la battaglia. Il Friuli Venezia Giulia ha dato una grande prova e oggi, con i dati presentati dal presidente Fedriga e vicepresidente Riccardi, dimostra ancora una volta di non essere seconda a nessuno. A Palmanova ho voluto rappresentare la vicinanza alla popolazione, ai volontari e al personale sanitario che ha dimostrato una generosità straordinaria mia personale e del governo del quale mi onoro di far parte. Il Governo continuerà a sostenere gli sforzi delle regioni in questa direzione con risorse che saranno liberate con i prossimi decreti". Lo ha affermato il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, deputato della Lega, al termine dell’incontro a Palmanova. (Rin)