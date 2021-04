© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle isole Covid-free in Toscana "sono il primo ad essere favorevole ma deve essere un provvedimento condiviso e uniforme a livello nazionale". Lo ha dichiarato a "Timeline" su Skytg24 il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che ha segnalato anche la ripartenza delle scuole nella Regione con "il 70 per cento in presenza". (Rin)