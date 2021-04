Covid: De Poli (Udc) su flash mob esercenti, disagio va ascoltato, chiesto a governo stop coprifuoco e apertura locali al chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Udc Antonio De Poli, commentando il flash mob dell'Associazione provinciale pubblici esercizi di Padova contro le decisioni sulle riaperture del governo, sottolinea che "la protesta va ascoltata. Non possiamo permetterci di chiudere le orecchie di fronte al disagio", afferma De Poli, sottolineando che "le imprese chiedono alle istituzioni tutte di poter lavorare. La nostra linea è e rimane la stessa: il decreto sulle riaperture va migliorato. Al governo ho chiesto, in un'interrogazione parlamentare, di eliminare il coprifuoco delle 22 e di consentire a bar ristoranti e altri pubblici esercizi di aprire anche i locali al chiuso. Questa è una battaglia che non ha colori politici", conclude.(Com)