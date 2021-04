Vaccino: Figliuolo in visita in Friuli Venezia Giulia, sinergia fra quello che c'è di meglio di Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alla campagna vaccinale il generale Figliuolo ha specificato che "quando verrà messa in sicurezza una massa critica di over 65 si aprirà a tutti in maniera parallela, dando spazio alle aziende, a coloro i quali in questo momento hanno messo a disposizione i loro spazi per la cittadinanza, inviando le dosi e aprendo in maniera contemporanea per far ripartire il paese dando spazio e respiro alle classi produttive". Per quanto riguarda gli approvvigionamenti in corso, il commissario ha annunciato l'arrivo in Italia nel trimestre aprile, maggio e giugno di circa 62 milioni di vaccini, cui si sommeranno per il prossimo trimestre circa 94 milioni di dosi. Nel solo mese di maggio sono previste forniture tra i 15 e i 17 milioni, riguardanti in gran parte Pfizer, poi Moderna, Astra Zeneca e Johnson & Johnson. "Tipologie di vaccino diverse da quelle in approvvigionamento forse servivano qualche mese fa, poiché oggi i vaccini arrivano in quota sufficiente", ha sottolineato il Commissario, chiarendo che l'acquisizione dei vaccini avviene nell'ambito di un accordo europeo che assegna all'Italia il 13,46 per cento delle dosi che l'Europa acquista. Il commissario ha poi ribadito la linea del presidente del Consiglio, secondo la quale - se necessario - l'Italia non si fermerà ai vaccini acquistati in ambito europeo, sempre che sia utile e scientificamente provato. (segue) (Com)