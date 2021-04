Covid: Piemonte, via alle vaccinazioni nelle aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un lato - dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano - mettendo al riparo le categorie produttive dal rischio di contrarre il virus, si garantisce al tessuto economico regionale la presenza della forza lavoro di cui necessita per dare continuità alle attività. L’amministrazione regionale incontrerà ora nuovamente le aziende, confrontandosi, per definire tutta una serie di aspetti organizzativi". "Dall’altro - afferma il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi, Antonio Rinaudo - questo ci consente di avere a disposizione ulteriori punti vaccinali e quindi di procedere più rapidamente nella campagna di immunizzazione della popolazione piemontese, nonché di tutelare la salute delle persone che proprio in questi giorni, con le nuove aperture, riprendono a recarsi sui luoghi di lavoro". (Rpi)