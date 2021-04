Infrastrutture: Salini (Webuild), spirito concreto costruzione Ponte di Genova sia d’ispirazione per Stretto di Messina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo dimostrato – ha aggiunto – che il lavoro produce cose fatte bene, e siamo orgogliosi di aver partecipato a quel ‘Modello Genova’ che è ormai paradigma nel mondo per la sua capacità di unire e di fare le cose. Mi piacerebbe che Genova venisse con noi in questa nuova esperienza del Ponte sullo Stretto, gemellata idealmente con Reggio Calabria e Messina per fare questa opera titanica. Mi piacerebbe che Rina Consulting e Fincantieri venissero con noi per realizzare quest’opera, in cui l’acciaio diventa unione. Mi piacerebbe che Renzo Piano potesse guardare quel ponte e dargli quel tocco magico che la sua matita riesce sempre a generare”, ha concluso Salini. Il premio, patrocinato dal Comune di Genova, in collaborazione con le fondazioni Enrico Mattei, Infinity Foundation e Planet Life Economy, è dedicato a uomini e donne che si sono distinti negli ambiti del progresso umano dal punto di vista scientifico, artistico ed etico, e celebra quest’anno la ricostruzione del ponte Genova San Giorgio. Ad essere premiati, insieme a Salini, Marco Bucci, sindaco di Genova, l’architetto senatore Renzo Piano, Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, e Roberto Carpaneto, amministratore delegato di Rina. (Com)