Abruzzo: intesa regione Abruzzo-Università-Snam per favorire transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Abruzzo, Università degli Studi dell'Aquila e Snam hanno avviato la collaborazione, formalizzata in un protocollo d'intesa, finalizzata ad assumere iniziative coordinate ed efficaci per l'individuazione, definizione e realizzazione di progetti volti a favorire la transizione energetica della regione Abruzzo attraverso la decarbonizzazione del servizio ferroviario regionale mediante il ricorso all'idrogeno verde. In particolare, la collaborazione mira ad approfondire le potenzialità e le conseguenti possibilità di sviluppo connesse all'utilizzo dell'idrogeno quale vettore energetico per la trazione sulla tratta ferroviaria Sulmona-L'Aquila-San Sepolcro o parte di essa, che rappresenta attualmente una delle principali linee ferroviarie non elettrificate del centro Italia. L'obiettivo principale della collaborazione avviata è quello di verificare, tra le diverse opzioni perseguibili, la fattibilità tecnico-economico-ambientale di un modello incentrato sulla produzione, stoccaggio ed utilizzo in loco, ai fini della trazione veicolare, dell'idrogeno "green" prodotto con uso esclusivo di fonti rinnovabili; si realizza così un efficiente ciclo energetico privo di emissioni sia in ambito locale che globale. Questo intervento è in linea con la strategia adottata dalla Commissione europea al 2050 ad emissioni zero. In un'ottica sistemica di trasporto passeggeri multimodale, sarà inoltre considerata l'integrazione funzionale tra il servizio ferroviario e quello urbano su gomma valutando la sinergia con il Trasporto pubblico locale ad idrogeno per collegare le stazioni della linea ferroviaria con le rispettive aree urbane. (segue) (Gru)