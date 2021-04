© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Regioni "avevamo chiesto di posticipare il coprifuoco e consentire ai ristoratori di servire i clienti anche all’interno, come accadeva prima in zona gialla". Lo ha dichiarato il leader di Cambiamo e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ospite a "Tagadà" su La7. "Non siamo incoscienti o negazionisti, cerchiamo semplicemente di usare buonsenso", ha aggiunto. (Rin)