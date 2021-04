Covid: Sardegna, da ieri 135 nuovi casi, calano ancora ricoveri in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 135 i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati in Sardegna nelle ultime 24 a fronte di 2.112 tamponi processati. Dai dati diffusi dall'Unità di crisi regionale si registrano 11 nuovi decessi (1.343 in tutto). Sono invece 362 (quattro in meno) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 47 (uno in mano) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.351 e i guariti sono complessivamente 34.467 (+247). Sul territorio, dei 53.590 casi positivi complessivamente accertati, 13.977 (+50) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 8.071 (due in più) nel Sud Sardegna, 4.722 (tre in più) a Oristano, 10.502 (+43) a Nuoro, 16.318 (+37) a Sassari. (Rsc)