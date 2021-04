Vaccino: Figliuolo in visita in Friuli Venezia Giulia, sinergia fra quello che c'è di meglio di Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo si è recato oggi in visita in Friuli Venezia Giulia, assieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. La visita - riferisce una nota dell'ufficio stampa struttura commissariale Covid-19 - è iniziata in mattinata con l'incontro istituzionale con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, seguita da un collegamento in videoconferenza con i prefetti e le autorità regionali. Successivamente la tappa alla sede operativa della Protezione civile di Palmanova, prima di visitare il polo vaccinale di Gemona del Friuli, operativo presso il centro commerciale 'Le manifatture' grazie al contributo di Banca Intesa - San Paolo. "Siamo in un sito vaccinale ben organizzato, con otto linee pienamente funzionanti che hanno la capacità di arrivare a oltre mille somministrazione di vaccini al giorno. Qui si vede la sinergia fra quello che c'è di meglio dell'Italia", ha dichiarato il commissario nel ringraziare Banca Intesa - San Paolo per la realizzazione avvenuta in stretta collaborazione con il Comune e la Regione, esprimendo il proprio apprezzamento per i risultati raggiunti in Friuli Venezia Giulia, specie per quanto riguarda le categorie più vulnerabili. "Dopo l'ordinanza che ho firmato la notte del 9 di aprile, c'è stato a livello nazionale un incremento di oltre un punto percentuale al giorno sul target della vaccinazione degli over 80, almeno sulla prima somministrazione e questo è importante perché noi oggi abbiamo effettuato oltre 17,75 milioni di somministrazioni, di cui 12,55 milioni di prime dosi e oltre 5,2 milioni di persone che hanno ottenuto la prima e la seconda dose. Qui, per ciò che riguarda gli over 80, abbiamo una media che è praticamente quasi identica a quella nazionale, l'82 per cento", ha spiegato. (segue) (Com)