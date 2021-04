Vaccino: Figliuolo in visita in Friuli Venezia Giulia, sinergia fra quello che c'è di meglio di Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riferendosi al vaccino Sputnik il generale Figliuolo ha ricordato che "L'Agenzia italiana del farmaco interviene a valle di quella europea, l'Ema, che oggi ha tre motivi per non avere ancora autorizzato il vaccino Sputnik: il primo è che il dossier non è ancora completo, manca la possibilità di esame e verifica di tutte le fasi e l'azienda produttrice non ha ancora consegnato tutta la documentazione. Il secondo motivo è che non esiste una rete di farmacovigilanza, ovvero l'Ema non ha le prove di osservazioni relative ad eventuali eventi gravi collaterali. Il terzo motivo è che l'azienda produttrice ha posticipato a dopo la prima decade di maggio, la visita ispettiva dei tecnici dell'Ema presso i siti produttivi che è uno dei passaggi procedurali per ottenere l'autorizzazione". A proposito di Astra Zeneca il commissario ha voluto rassicurare che il vaccino è idoneo per tutte le classi di età, e che la raccomandazione per gli over 60 è legata al bassissimo numero di casi con eventi collaterali gravi registrati al di sotto di quell'età. (segue) (Com)