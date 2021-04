Rai: Laboccetta, Polimeno pronipote di Bottai ma non nostalgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il vicedirettore del tg1, il dottor Angelo Polimeno abbia voluto col suo post mandare un messaggio e non certo fare apologia di fascismo. Lo conosco troppo bene per credere il contrario". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli, Amedo Laboccetta. "Il suo post - prosegue il presidente di Polo Sud - significa che ci accorgiamo delle libertà che stiamo perdendo solo quando senza consultarci decidono delle nostre vite come accadeva in altri tempi. La verità è che Polimeno è pronipote di Bottai; è tutt’altro che un nostalgico ma in Rai il conformismo dev’essere cieco, la resistenza ancora oggi è una legge marziale", conclude. (Ren)