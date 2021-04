Abruzzo: intesa regione Abruzzo-Università-Snam per favorire transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I treni a idrogeno possono rappresentare un passo strategico verso la transizione energetica nella quale l'Abruzzo è fortemente impegnata - afferma il Presidente Marco Marsilio -. L'Accordo siglato con Snam e Cit ra Ms-Univ Aq conferma l'importanza di incentivare la mobilità sostenibile, in piena coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo e il Piano nazionale di ripresa e resilienza che rimarcano il ruolo prioritario dell'idrogeno nella transizione energetica e verde". Il settore dei trasporti è cruciale per la decarbonizzazione e la regione Abruzzo si è dotata di una strategia regionale per l'idrogeno che prevede l'integrazione di una serie di progettualità, candidate proprio nell'ambito del Pnrr e di programmi europei e nazionali, che favorisce lo scambio ferro-gomma. "Ricordo - spiega l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli - che il 2021 è l'anno europeo delle ferrovie volto a promuovere i treni come mezzo di trasporto sicuro e sostenibile. La sfida ambiziosa della regione Abruzzo è quella di contribuire a tale obiettivo e promuovere il treno come mezzo di trasporto efficiente, sostenibile e fruibile anche nelle aree più interne. Con questo strumento la Regione continua a fornire un contributo decisivo per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050", conclude l'assessore Nicola Campitelli. Secondo il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, prof Edoardo Alesse: "Con questa collaborazione mettiamo concretamente a disposizione delle istituzioni, delle imprese e più in generale del territorio, le competenze tecnico-scientifiche del Cit ra Ms, nostro Centro di ricerca interdipartimentale sui trasporti e mobilità sostenibile per lo sviluppo dell'opzione idrogeno nel campo della mobilità futura. (Gru)