Vaccino: Giani (Toscana), immunità di gregge per fine settembre, estate aiuterà calo contagi

- Sulle vaccinazioni, "l'obiettivo per l'immunità di gregge è fine settembre". Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ospite a "Timeline" su Skytg24. "È un rischio calcolato che ci porterà a una progressiva diminuzione dei contagi, anche grazie alla stagione estiva", ha sottolineato il presidente della Toscana, che ha aggiunto: "I dati della presidenza del Consiglio ci vedono essere tra le tre Regioni italiane che hanno somministrato la prima dose per gli over 80" nelle ultime settimane, dopo un iniziale ritardo. (Rin)