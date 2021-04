Lavoro: Fim Cisl su Sider Alloys, sbloccare mobilità in deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi l'incontro convocato dal Mise, tra organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e Sider Alloys alla presenza del viceministro Alessandra Todde, presenti all'incontro anche gli Assessorati all'Ambiente, al Lavoro e all'industria della Regione Sardegna. Lo rende noto il segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D’Alò. "L'azienda - prosegue - ha dichiarato di aver avviato quanto di sua competenza per il rilascio del Paur (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) e di averlo condiviso con la Regione Sardegna anche rispetto alla necessità di rispettare rigorosamente i 120 giorni previsti. Come organizzazioni sindacali abbiamo marcato la necessità di sbloccare subito la mobilità in deroga ad oggi al vaglio della Corte dei Conti. Su questo tema, il Mise in concerto con il ministero del Lavoro, ci ha risposto che prevede una risoluzione in tempi brevi. E’ fondamentale in questo senso anche una rivisitazione dell'ammortizzatore per poter garantire, un indennizzo più cospicuo ai lavoratori". (segue) (Com)