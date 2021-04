Recovery: Ciarambino (M5s), battaglia per portare altri 15 mld al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da questo momento comincia la nostra battaglia per non sprecare un solo centesimo delle risorse destinate al Sud e per incrementare il 40 per cento dei fondi già assegnati. Oltre agli 82 miliardi del Recovery Fund, dobbiamo infatti metterci subito al lavoro per intercettare gli ulteriori 15 miliardi che non sono vincolati all'appartenenza territoriale, ma che andranno a finanziare i migliori e più efficaci progetti di rilancio nei diversi settori". Lo ha dichiarato il vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo M5s Valeria Ciarambino: "Abbiamo inaugurato questa consiliatura con una serie di iniziative tese ad avvantaggiare la Campania e le altre regioni del Mezzogiorno nel riparto dei fondi del Recovery e la battaglia è solo all'inizio. Dobbiamo recuperare terreno e metterci al passo di altre regioni, da sempre in vantaggio su di noi nella spesa dei fondi europei, che si stanno già organizzando per presentare progetti efficaci. Al Sud è stata destinata una grande quantità di risorse. Agli 82 miliardi del Recovery Fund vanno infatti aggiunti altri strumenti europei, per un totale di oltre 200 miliardi. Una cifra con la quale possiamo cambiare letteralmente il volto delle nostre regioni, ma per farlo è necessario mettere in campo una progettazione efficace e potenziare la capacità di spesa dei nostri uffici". (segue) (Ren)