Recovery: Mulè, politica torna a dare risposte credibili e affidabili

- "Ritrovare il 'gusto del futuro', come sottolineato dal presidente Mario Draghi nella presentazione del Pnrr, è un concetto semplice e rivoluzionario per un Paese demoralizzato e sfiancato dalla crisi economica e sanitaria. Dopo tanto tempo la politica torna finalmente ad esercitare il compito che è chiamata a svolgere: anticipare le emergenze, dare risposte credibili e affidabili". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. (Com)