Abruzzo: al via corso per esperti export nelle Pmi

- L'Abruzzo si appresta a formare 33 giovani disoccupati come esperti del mercato dell'export per la piccola e media impresa. Oggi al via l'iniziativa "I talenti del reddito di cittadinanza. Ri-parti con l'export", il progetto promosso da Anpal Servizi e Ice-Agenzia in partnership con la regione Abruzzo, che prevede formazione specifica di giovani abruzzesi disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza. "E' una grande opportunità di crescita professionale - ha detto l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro e alla Formazione, Pietro Quaresimale, nella giornata augurale del corso -. I giovani disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza hanno mostrato interesse e attenzione per un percorso formativo destinato a tradursi in lavoro". La giornata inaugurale del corso è stata aperta da una breve cerimonia alla quale hanno preso parte oltre all'assessore Quaresimale, il presidente di Ice-Agenzia, Carlo Maria Ferro, il direttore del dipartimento Lavoro-Sociale, Claudio Di Giampietro, e il responsabile Anpal Servizi per le regioni Abruzzo, Marche e Molise, Cosimo Prisciano. (segue) (Com)