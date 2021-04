Mafie: Abruzzo, soddisfazione di Marsilio e Santangelo per operazione contro organizzazione nigeriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ringraziare le Forze della polizia di Stato dell'Aquila e la magistratura per il loro grande impegno ed esprimere il plauso della Giunta che presiedo per l'operazione che questa mattina ha permesso di stroncare un'organizzazione mafiosa nigeriana. Il costante controllo del territorio garantisce a tutti noi cittadini di poter vivere in tranquillità anche in questo difficile momento dovuto alla pandemia. Una brillante operazione che conferma come la presenza dello Stato e delle Forze dell'ordine sia tanto più determinante quanto più i territori possano sembrare tranquilli. L'odierna operazione dimostra che non bisogna abbassare la guardia sul fenomeno mafioso". Lo afferma il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Anche il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo ha voluto esprimere soddisfazione "circa l'operazione della Polizia dell'Aquila che ha consentito lo smantellamento di un organizzazione criminale con base nella nostra città e ramificata in tutta Italia. "In virtù del ruolo istituzionale da me ricoperto e sicuramente a nome di tutta la cittadinanza, rivolgo - ha aggiunto - un doveroso ringraziamento alle donne e agli uomini del corpo di Polizia ed al questore Gennaro Capoluogo per l'impegno profuso a tutela della comunità per le attività di controllo del territorio, svolte con grande spirito di abnegazione e professionalità. La nostra città ha sicuramente stimolato gli appetiti della criminalità organizzata in virtù della ferita che il sisma del 2009 ha inferto al territorio; la pandemia ha continuato a minare la stabilità economica e sociale della nostra comunità; è per questo che oggi, a fianco delle forze dell'ordine, insieme dobbiamo contribuire a gettare le basi di una rinascita sana, all'insegna della legalità, del rispetto delle regole, della denuncia degli abusi, del rifiuto di qualsivoglia prospettiva di facile arricchimento; lo dobbiamo a noi stessi, alla nostra città e soprattutto alle nuove generazioni".(Gru)