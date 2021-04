Infrastrutture: Salini (Webuild), spirito concreto costruzione Ponte di Genova sia d’ispirazione per Stretto di Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, ha auspicato che “lo spirito genovese, concreto, fattivo, della semplicità del fare, che ci ha permesso di costruire a tempo record il Ponte di Genova, tutti insieme, possa accompagnarci in questo viaggio italiano di costruire altre opere. Il Ponte di Messina – ha spiegato – è una sfida tecnologica gigantesca, fatta di 3 chilometri sospesi sullo stretto, un luogo magico dove si incontra la Magna Grecia. Ma è anche la sfida italiana nei confronti del resto del mondo”. Salini ha sottolineato come il Ponte Genova San Giorgio possa diventare ispirazione per altre opere strategiche in Italia in occasione della consegna a Genova del Premio Arte, Scienza e Coscienza 2020. “È una soddisfazione aver realizzato questo ponte insieme all’amministrazione, alle altre imprese, alla filiera e ai genovesi stessi”, ha proseguito Salini. “E’ un’opera utile e bella, grazie alle tante persone che ci hanno lavorato con passione. Ma è soprattutto un’infrastruttura con cui abbiamo realizzato un sogno in un momento difficile per il Paese”. (segue) (Com)