Piemonte: opere pubbliche in aree sismiche, nuovo portale per snellire pratiche burocatiche (2)

- "La semplificazione - spiega l'assessore alla Semplificazione della Regione Piemonte Maurizio Marrone - passa anche e soprattutto dall’eliminazione di scartoffie, spesso ripetute ed evitabili, ed il taglio di attese superflue dovute a passaggi cartacei tra le diverse istituzioni coinvolte nel medesimo procedimento. Con questo passo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione la Regione Piemonte anticipa il governo nazionale sulla strada verso l’obiettivo della burocrazia zero". L’accessibilità al portale per i professionisti viene promossa dalla Regione Piemonte attraverso una formazione gratuita. Il primo appuntamento è per il 3 maggio con un webinar dedicato alla presentazione del portale e delle sue funzionalità. (Rpi)